Violenza sulle ragazze | Save the Children rivela un adolescente su quattro vittima in coppia online e fuori

Save the Children ha scoperto che un adolescente su quattro in Italia ha subito violenza nelle relazioni, sia di persona che online. Il rapporto evidenzia come molti giovani affrontino abusi senza parlarne, spesso dentro le loro stesse relazioni. Tra le vittime ci sono ragazze e ragazzi che subiscono pressioni, minacce o umiliazioni, anche sui social network. Un dato che preoccupa, perché dimostra quanto la violenza tra i giovani resti nascosta.

Un Quarto degli Adolescenti Vittima di Violenza: L’Ombra Nascosta nelle Relazioni. Un allarmante rapporto di Save the Children rivela che uno su quattro adolescenti in Italia ha subito una forma di violenza all’interno di una relazione. Il fenomeno, diffuso sia nel mondo reale che online, colpisce in particolare le ragazze, esponendole a rischi, rinunce e un pesante stigma sociale, con un preoccupante aumento dei casi di violenza sessuale negli ultimi anni. La Violenza Silenziosa: Un Quadro Complesso. La violenza nelle relazioni adolescenziali non è un episodio isolato, ma una realtà diffusa che permea la vita di molti giovani italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Italia, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni sentimentali, secondo il rapporto di Save the Children pubblicato questa settimana.

Un rapporto di Save the Children rivela che in Sicilia, un adolescente su tre ha avuto rapporti sessuali dopo aver bevuto troppo alcol.

