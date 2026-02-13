In Italia un adolescente su 4 vittima di violenze nelle relazioni | il rapporto Save The Children

In Italia, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni sentimentali, secondo il rapporto di Save the Children pubblicato questa settimana. La ricerca rivela che uno su tre giovani è stato geolocalizzato dal partner senza consenso, una pratica che aumenta il rischio di abusi e controllo. Questa tendenza preoccupa le associazioni che chiedono maggiore attenzione e interventi mirati nelle scuole.