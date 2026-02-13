In Italia un adolescente su 4 vittima di violenze nelle relazioni | il rapporto Save The Children
In Italia, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni sentimentali, secondo il rapporto di Save the Children pubblicato questa settimana. La ricerca rivela che uno su tre giovani è stato geolocalizzato dal partner senza consenso, una pratica che aumenta il rischio di abusi e controllo. Questa tendenza preoccupa le associazioni che chiedono maggiore attenzione e interventi mirati nelle scuole.
Save the Children: un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione. Unoa su tre geolocalizzatoa dal partner. Il 28% ha subito la condivisione di immagini intime senza consenso. Metà delle ragazze importunate con commenti o avances sessuali indesiderate. Il report dell'organizzazione alla vigilia di San Valentino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti: il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docenti
Il fenomeno del cyberbullismo cresce tra gli adolescenti italiani.
Save the Children: “In Italia tasso criminalità minorile tra i più bassi d’Europa”
Secondo Save the Children, l’Italia presenta uno dei tassi di criminalità minorile più bassi in Europa.
