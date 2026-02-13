Alcol e Sesso | Rapporto Save the Children rivela un adolescente su tre a rischio Sicilia più vulnerabile

Un rapporto di Save the Children rivela che in Sicilia, un adolescente su tre ha avuto rapporti sessuali dopo aver bevuto troppo alcol. La ricerca mostra che molti giovani, soprattutto nelle zone più vulnerabili, usano l’alcol come modo per affrontare le emozioni o la pressione tra pari. La situazione preoccupa gli esperti, che sottolineano come questa tendenza aumenti il rischio di comportamenti pericolosi e di problemi di salute mentale tra i ragazzi. Un esempio concreto: in alcune scuole dell’isola, sono stati segnalati casi di studenti che si sono trovati in situazioni complicate dopo serate trascorse tra birre e feste.

Allarme Giovani: Quasi un Adolescente su Tre Ammette Sesso Dopo Troppo Alcol. Un adolescente su tre in Italia ha sperimentato rapporti sessuali occasionali dopo aver consumato quantità eccessive di alcol. Il dato, emerso da un recente rapporto di Save the Children, solleva preoccupazioni sulla pressione sociale, l'uso di alcol tra i giovani e la difficoltà di stabilire confini chiari nelle relazioni. La situazione è particolarmente delicata in Sicilia, dove le fragilità sociali si sommano ai rischi legati all'abuso di sostanze. Un Quadro Preoccupante: Dati e Tendenze. Lo studio di Save the Children, presentato il 13 febbraio 2026, rivela che il 28% degli adolescenti intervistati ha ammesso di aver avuto incontri intimi in contesti in cui l'alcol aveva abbassato le inibizioni. Adolescenti tra alcol e sesso senza memoria: il 28% ammette incontri dopo aver bevuto troppoTra consenso dichiarato e comportamenti reali, il rapporto di Save the Children racconta un'Italia dove l'intimità è spesso senza tutele. Sono alcuni dati del rapporto di Save The Children «Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti. 1 adolescente su 4 è vittima di violenza in amore, 1 su 3 è stato controllato dal partner, il 28% ha avuto incontri sessuali dopo aver bevuto troppo: il rapporto di Save The Children mette in luce i rischi e le disuguaglianze di genere