Un giovane calciatore dell'Orlando Calcio Livorno, squadra partecipante al campionato regionale Under 18, è stato squalificato per due anni dal giudice sportivo. La squalifica, che si estende fino al 22 gennaio 2028, è stata decisa a seguito di un episodio in cui il giocatore ha afferrato al collo l'arbitro durante una partita. La decisione mira a mantenere il rispetto delle regole e dell'integrità nello sport.

Livorno, 22 gennaio 2026 – Un giovane calciatore dell' Orlando Calcio Livorno, formazione che partecipa al campionato regionale Under 18, è stato squalificato dal giudice sportivo per due anni, fino al 22 gennaio 2028, per aver afferrato al collo l'arbitro. Il fatto è avvenuto al 48' del secondo tempo dell'incontro Orlando Calcio Livorno-Limite e Capraia, con la squadra ospite in vantaggio per 0 - 1, quando un giocatore dei padroni di casa, espulso per aver offeso il direttore di gara, alla notifica del provvedimento, è scritto nella motivazione, “gli stringeva il collo con la mano provocandogli momentaneo dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane calciatore prende per il collo l’arbitro: squalificato per due anni

