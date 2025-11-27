Aggressione arbitro 17enne in Calabria primi provvedimenti | 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre
Aggressione arbitro 17enne in Calabria, ha ricevuto un DASPO di cinque anni e un obbligo di presentazione ai Carabinieri il calciatore colpevole Dopo l’aggressione subita da un giovane arbitro di 17 anni durante la partita “Francica – Girifalco”, disputata il 23 novembre a Francica (Vibo Valentia), il Questore di Vibo Valentia ha preso i primi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la grave aggressione al giovane arbitro durante una partita di calcio di seconda categoria, il Questore vieta al calciatore di accedere a manifestazioni sportive per 5 anni. Ricostruita la dinamica dei fatti ? - facebook.com Vai su Facebook
I numeri delle violenze nello sport, in particolare sugli arbitri, sono impressionanti. Da bambino assistetti sgomento all’aggressione a un arbitro, ricoverato poi due mesi in ospedale. Vai su X
Aggressione arbitro 17enne in Calabria, primi provvedimenti: 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre - Aggressione arbitro 17enne in Calabria, ha ricevuto un DASPO di cinque anni e un obbligo di presentazione ai Carabinieri il calciatore colpevole Dopo l’aggressione subita da un giovane arbitro di 17 a ... Secondo calcionews24.com
Arbitro 17enne aggredito con violenti pugni durante una partita di seconda categoria: il video della follia da bordo campo - Follia nel calcio dilettantistico: giovane arbitro colpito da vari pugni violenti. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Arbitro 17enne aggredito. Daspo di 5 anni per il calciatore del Francica - Daspo per 5 anni nei confronti del calciatore del Francica che domenica scorsa, nel corso dell'incontro col Girifalco, valido per il campionato di seconda categoria calabrese, ha aggredito l'arbitro 1 ... reggiotv.it scrive