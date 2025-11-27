Aggressione arbitro 17enne in Calabria primi provvedimenti | 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre

Aggressione arbitro 17enne in Calabria, ha ricevuto un DASPO di cinque anni e un obbligo di presentazione ai Carabinieri il calciatore colpevole Dopo l’aggressione subita da un giovane arbitro di 17 anni durante la partita “Francica – Girifalco”, disputata il 23 novembre a Francica (Vibo Valentia), il Questore di Vibo Valentia ha preso i primi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

