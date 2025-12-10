Studentessa violentata a Roma la notte dell’orrore | il branco fuori dalla metro lo stupro e le urla di aiuto nella strada deserta
Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, dove una studentessa è stata vittima di stupro davanti alla fermata della metro Jonio. L'aggressione si è svolta in una zona deserta tra Val Melaina e Tufello, scatenando shock e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.
Roma – Brutale aggressione nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre nell’area nord-est di Roma, davanti alla fermata Jonio della metro B1, tra le zone Val Melaina e Tufello. Vittima una studentessa fuorisede di 23 anni, che, secondo la sua denuncia, sarebbe stata fermata e violentata da un branco composto da tre uomini di origine africana (sui social puntano il dito contro tre gambiani), subito dopo essere uscita dalla stazione metro intorno a mezzanotte. A quell’ora l’area era praticamente deserta e la ragazza – questo il racconto – è stata circondata, bloccata da due uomini e stuprata dal terzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Si fa aprire la porta per avere del latte, studentessa violentata dal vicino di casa a Pavia: arrestato 29enne
Studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa a Pavia: arrestato 29enne. “Ha bussato chiedendo il latte”
Pavia, studentessa 19enne violentata dal vicino di casa | E' riuscito a farsi aprire la porta con la scusa del latte
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini Una studentessa di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata poco dopo la mezzanotte di sabato 6 dicembre nei pressi della fermata Jonio della metro B, a Ro - facebook.com Vai su Facebook
Roma, studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro ift.tt/JB6Rz2o Vai su X
Studentessa violentata a Roma, la notte dell’orrore: il branco fuori dalla metro, lo stupro e le urla di aiuto nella strada deserta - Violenza sessuale all’uscita della stazione Jonio, vittima una 23enne fuorisede: sospetti su tre uomini di origine africana. Si legge su quotidiano.net
Juventus, quando Spalletti passerà al 4-3-3? Indizio lanciato in conferenza sul nuovo modulo… «Cambierà ... juventusnews24.com
Spettatori Inter Liverpool, il dato ufficiale dei tifosi a San Siro per il match contro la squadra di Arne ... internews24.com
Povertà e disoccupazione, nuovo allarme Campania dalla Caritas: i dati per provincia anteprima24.it
Inter Liverpool 0-1: seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella di Madrid. Un rigore dubbio ... internews24.com
Meloni-Salvini, scontro totale! Questa volta il governo rischia davvero thesocialpost.it
Contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento ecodibergamo.it