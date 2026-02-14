Vietato parlare di referendum a scuola l' assessora | Allibita i giovani devono interessarsi alla politica

L’assessora Maria Elena Baredi si dice sconvolta dopo aver scoperto che nelle scuole superiori di Cesena si è parlato di referendum costituzionale, previsto per fine marzo. La causa, secondo lei, è la diffusione di discussioni che potrebbero creare confusione tra gli studenti. La Baredi ha sottolineato che i giovani devono interessarsi alla politica, ma senza che si creino ambiguità o fraintendimenti. Ha anche aggiunto che, a suo avviso, è meglio evitare di discutere di temi così delicati in classe.

Baredi interviene sul dibattito emerso nelle scuole superiori di Cesena sul tema del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo "Resto certamente allibita – commenta l'assessora – a leggere la notizia che nella mia città le scuole superiori vietino un confronto politico. Che lo impediscano quantomeno. Ho incontrato da ottobre fino al mese di gennaio centinaia di ragazzi delle classi terze e quarte: ho detto e raccontato loro che la politica è una passione bella, che occuparsi di politica significa occuparsi di chi ci circonda, di chi c'è vicino e dell'universo intero". L'assessora sottolinea come la scuola debba essere luogo privilegiato di crescita democratica, spazio in cui si coltivano spirito critico, partecipazione e consapevolezza.