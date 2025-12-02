Stefani detta le regole per la nuova Giunta | Assessori vietato parlare di partiti A me la delega sui giovani

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Alberto Stefani posa sorridente accanto alla statua di un astronauta, entrando nell?Infinite Area di Montebelluna dov?è esposta anche la carlinga di un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani detta le regole per la nuova Giunta: «Assessori, vietato parlare di partiti. A me la delega sui giovani»

