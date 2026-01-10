Opposizioni contro Meloni | Tre ore senza parlare di sanità e scuola Scontro sulla riforma elettorale e sul referendum

Le opposizioni criticano la conferenza stampa di Giorgia Meloni, evidenziando l’assenza di approfondimenti su sanità e scuola. La discussione si concentra anche sulla riforma elettorale e sul referendum, con le forze di minoranza che chiedono chiarimenti e risposte concrete su questioni di rilevanza nazionale. La polemica mette in luce le divergenze politiche e la richiesta di un maggiore confronto su temi fondamentali per il Paese.

Governo, opposizioni 'bocciano' Meloni: "Nessuna risposta sui problemi del Paese" - Non si fa con pistola sul tavolo" La conferma della linea filo- adnkronos.com

Meloni, il messaggio per l'Italia di domani: la stabilità prima di tutto. L'analisi della conferenza - Sorridente, a tratti persino rilassata, con solamente due o tre accenni di nervosismo, quando parla della sua vita privata. ilmattino.it

Meloni e la conferenza stampa, opposizioni 'bocciano' la premier: "Nessuna risposta sui problemi del Paese" x.com

Meloni, i ministri e le opposizioni a Roma per la messa in memoria della strage di Crans-Montana. Di Nicoló Zambelli - facebook.com facebook

