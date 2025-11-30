Roast beef congelato e scaduto venduto come fresco? Report torna all’interno del macello del Mantovano – Video
Report, il programma di Sigfrido Ranucci, torna in onda stasera, domenica 30 novembre, con una nuova puntata dell’inchiesta dedicata all’ industria alimentare. La trasmissione d’inchiesta è riuscita a raccogliere altre immagini che confermerebbero quanto accade dentro il macello Bervini di Pietole, in provincia di Mantova: carne congelata e scaduta rimessa in vendita “come fresca”. Giulia Innocenzi dopo la prima parte dell’inchiesta “Non si butta via niente” torna quindi a parlare della pratica scorretta (e pericolosa) rivelata da un insider dell’azienda leader nel settore della lavorazione delle carni estere che fattura circa 200 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
In un giorno di lavorazione in cui venivano lavorate partite di roast beef congelato, le etichette intercettate riportavano tutte la stessa dicitura: "roast beef fresco". La carne congelata scaduta è stata venduta come fresca? Questa sera il servizio di @giuliainnoce Vai su X
Report. . In un giorno di lavorazione in cui venivano lavorate grosse partite di roast beef congelato, le etichette intercettate riportavano tutte la stessa dicitura: "roast beef fresco". La carne congelata scaduta è stata venduta come fresca? L'operaio spiega: "Esse - facebook.com Vai su Facebook
Trasportava 25 quintali di pollo congelato scaduto, bloccato dalla Stradale - Trasportava nel vano frigo del suo autocarro 25 quintali di pollo scaduto, oltretutto trasportato in condizioni non consone alla sua conservazione. Da rainews.it