Impressionante sequestro | 5 tonnellate di pesce scaduto chiusi due ristoranti E nel deposito 250 chili di tranci di una razza di squalo protetta
Firenze, 25 dicembre 2025 – La chiusura di due ristoranti, a conduzione straniera, per gravi carenze igienico sanitarie, il sequestro di circa 5 tonnellate di prodotti ittici nei magazzini di un grossista ad Altopascio (Lucca), multato per 3500 euro, non debitamente conservati e privi di documenti di tracciabilità sulla legalità delle catture o con scadenza di conservazione superata da circa sei mesi. Sono alcune delle operazioni più significative condotte in Toscana dalla guardia costiera nell'ambito dell'operazione nazionale “Fishnet”, che ha visto controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
