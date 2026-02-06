Pd | Giuli risponda sulla gestione opaca e politicizzata alla Reggia di Caserta

Il Pd chiede al ministro Giuli di spiegare cosa sta succedendo alla Reggia di Caserta. La richiesta nasce dopo le accuse di gestione opaca e politicizzata. Il partito critica il ministro, che finora ha evitato di affrontare i giornalisti e di chiarire le sue decisioni. La situazione resta tesa e ancora senza risposte ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Di fronte a scelte gravi e opache, il ministro Giuli evita il confronto pubblico e istituzionale, sottraendosi al dovere di rispondere e rendere conto delle proprie azioni. Per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare, chiedendo che il ministro riferisca direttamente nelle sedi parlamentari in merito alle nomine politiche nei Consigli di amministrazione dei musei statali”. Così i deputati democratici Piero De Luca e Stefano Graziano che hanno depositato un’interrogazione parlamentare sul caso. “ Tentare di piegare a logiche politiche un sistema culturale che rappresenta un’eccellenza mondiale e che tutto il mondo ci invidia è un atto grave e irresponsabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Reggia di Caserta torna al centro delle polemiche dopo le accuse di un'interrogazione del Pd.

La nomina del nuovo Cda della Reggia di Caserta ha fatto parlare.

