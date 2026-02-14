Il sottopassaggio di Vibo Center si trova chiuso da due anni a causa di problemi strutturali non ancora risolti, lasciando gli automobilisti e i pedoni senza un passaggio sicuro. La mancanza di interventi ha aumentato i rischi di incidenti e ha costretto molti a percorrere vie più lunghe, con conseguenti disagi quotidiani. La strada principale, spesso congestionata, si riempie di auto e pedoni che cercano alternative, ignorando i segnali di pericolo che circondano il passaggio abbandonato.

Vibo Center, il Sottopasso Fantasma: Due Anni di Disagi e un Rischio Ignorato. Un sottopassaggio cruciale per la viabilità di Vibo Valentia è chiuso da due anni, creando un’emergenza per residenti e viaggiatori. L’opera, pensata per decongestionare il traffico verso Mileto e Tropea, è diventata una potenziale trappola a causa di un sistema di drenaggio inadeguato e della mancanza di interventi di manutenzione. La situazione solleva preoccupazioni per la sicurezza di studenti e automobilisti, mentre le istituzioni locali cercano soluzioni. Un’Infrastruttura Critica al Collasso. La Strada Statale 18, arteria principale della provincia di Vibo Valentia, è oggi segnata da code e disagi a causa della chiusura del sottopassaggio di Vibo Center.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di due anni e mezzo è deceduta dopo aver soffocato con un wurstel.

A Vibo Valentia, una bambina di due anni e mezzo è deceduta al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a causa di problemi respiratori.

