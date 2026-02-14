Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 18 | 10

Il traffico a Roma si è rallentato a causa di un incidente avvenuto questa sera, che ha causato blocchi sulla strada provinciale Nepesina. L’incidente si è verificato poco prima delle 18, all’altezza del chilometro 11 nel comune di Civita Castellana, a causa di alcuni allagamenti che si sono verificati questa mattina. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la strada è stata riaperta, ma si consiglia di prestare attenzione ai tratti ancora umidi e scivolosi. Nel frattempo, alcune strade rimangono chiuse: la Maremmana Inferiore al km 25 e la regionale Sub

Astral infomobilità o saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la direzione Roma Sud risolto l'incidente avvenuto in precedenza traffico ora regolare tra Monte Porzio Catone Roma Sud in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo sulla strada provinciale Nepesina riaperto il tratto di strada all'altezza del chilometro 11 nel comune di Civita Castellana a causa degli allagamenti avvenuti in mattinata prestare comunque attenzione mentre permangono chiuse la strada provinciale Maremmana Inferiore e la regionale sublacense rispettivamente al km 25 nel Comune di Marcellina via km 15 all'altezza di Subiaco Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ha fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità registrano ritardi fino a 120 minuti alcuni treni alta velocità Intercity e Regionali sono cancellati o limiti il percorso disagi anche sulla linea fl1 Orte Roma Tiburtina con ritardi fino a 20 minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario chiudiamo con gli eventi nella capitale oggi allo Stadio Olimpico di Roma si svolgerà la partita di calcio Lazio Atalanta valida per la venticinquesima giornata di Serie A calcio d'inizio alle ore 18 con le consuete modifiche alla viabilità nelle zone adiacenti l'impianto sportivo nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi