Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 18 | 10

Questa sera il traffico sulla viabilità di Roma e dintorni resta molto intenso. In particolare, tra Guidonia Montecelio e il bivio per la Roma Teramo verso Napoli si sono formate code a causa di un incidente, anche se al momento non ci sono ripercussioni gravi. Sul Raccordo Anulare, tra Cassia bis e Salaria, si segnalano rallentamenti per traffico molto sostenuto, mentre tra Nomentana e Prenestina il traffico in esterna rimane congestionato. La situazione si ripete anche sulla Roma Teramo, con code tra la tangenziale est e il raccordo verso

Astral infomobilità ritrovati di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da 1 Roma Napoli dove segnaliamo un incidente tra Guidonia Monte Celio è il bivio per la Roma Teramo verso Napoli al momento non provoca code prestare attenzione sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina in esterna con Tina e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti dalla tangenziale est Raccordo Anulare verso quest'ultimo è nel senso opposto code tra Portonaccio e la tangenziale est In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla cena anche qui cosa tratti da Tor Bella Monaca e finocchio verso San Cesareo sulla Statale Appia situazione analoga tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale In quest'ultima direzione infine su via Cristoforo Colombo e sulla via del mare si sta in fila effettivamente la via di Mezzocammino via di Malafede e tra raccordo anulare Vitinia e due casi verso Ostia Daniele Sirio Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: il traffico si presenta generalmente scorrevole, eccezion fatta per alcune zone.

