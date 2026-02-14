Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 12 | 25

La Regione Lazio ha comunicato che questa mattina si sono verificati diversi disagi alla viabilità romana e delle autostrade vicine. La A1 Firenze Roma è chiusa tra Magliano Sabina e Orte a causa di allagamenti, che hanno reso impossibile il traffico in quella tratta. Nella direzione opposta, un incidente precedente ha rallentato il traffico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, si registrano code tra Selva Candida e Casalotti, dove si è verificato un incidente. Anche sulla Pontina tra Spinaceto e l'ingresso dell'anello autostradale ci sono

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle radiazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada A1 Firenze Roma chiuso il tratto tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze a caso di allagamenti in direzione opposta esaltano incidente avvenuto in precedenza traffico scorrevole tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente causa code tra Selva Candida ai Casalotti sulla statale Pontina code per incidente tra Spinaceto e Raccordo Anulare verso quest'ultimo diamo uno sguardo a trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione rallentata nei pressi di salone è in corso l'intervento dei tecnici alcuni treni hanno subito limitazioni o cancellazioni mentre treni coinvolti possono accumulare ritardi fino a 60 minuti per lo stesso motivo anche la linea alta velocità Roma Firenze da Roma Tiburtina a Settebagni gli effetti sulla circolazione comportano i ritardi fino a 90 minuti per i reni coinvolti cancellazioni e limitazioni di percorso Inoltre sulla linea fl1 Orte Roma Tiburtina treni regionali Subì ritardi fino a 20 minuti da Daniele Siri è al telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25 Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 07:25 La circolazione a Roma e nel Lazio è attualmente tranquilla, ma la perturbazione in arrivo potrebbe cambiare le cose. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità #Atac Prati, dal 16 al 19 febbraio cantiere notturno in via Oslavia per rifare il manto stradale. Deviate tre linee di bus x.com #Viabilità | #Eventi | #Roma Venerdì #13 febbraio, alle 16:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sarà celebrata una cerimonia funebre Possibili chiusure e deviazioni nell'area circostante #Luceverde facebook