La circolazione a Roma e nel Lazio è attualmente tranquilla, ma la perturbazione in arrivo potrebbe cambiare le cose. Questa mattina, le previsioni meteo della Protezione Civile indicano piogge intense e raffiche di vento che potrebbero rendere difficile la guida. Le autorità hanno già avviato le misure di sicurezza, consigliando di usare pneumatici invernali e di portare le catene a bordo. In alcune zone, come la stazione Porta San Paolo, sono in corso lavori di riqualificazione che influenzano il servizio ferroviario tra lunedì e venerdì. Intanto, sulla linea Roma-Viterbo, sono state introdotte due nuove corse di

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento priva di particolari criticità Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo da lunedì 16 e venerdì 20 febbraio il servizio è una tratta Porta San Paolo Magliana 11 16:30 In entrambe le direzioni servizi regolari tra Mogliano e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metro Sempre nell'ambito trasporto ferroviario sulla tratta urbana della linea roma-viterbo per lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corse bus in partenza dalla stazione di Flaminio alle 20:20 e da Montebello alle ore 20 in chiusura consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo di chiamata della Protezione Civile del Lazio dove Dalle prime ore di questa mattina sabato 14 febbraio e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni parte diffuse anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento da Daniele Cirio e ha tradito mobilitare tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.