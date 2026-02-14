Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 11 | 25

Il 14 febbraio 2026, alle 11:25, un incidente sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano ha causato rallentamenti e code. Per evitare ulteriori disagi, i tecnici stanno intervenendo per ripristinare la carreggiata. La strada provinciale Maremmana Inferiore, nel comune di Marcellina, è chiusa al traffico all’altezza del km 25 a causa di un movimento di terra. Sulla Nepesina, invece, il traffico è bloccato all’altezza del km 11 a Civita Castellana. Il maltempo provoca anche rallentamenti sulla Tiburtina e sulla Casilina, con code e

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati della creazione di altre info mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla strada A1 Firenze Roma dopo un incidente che lentamente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma prestare attenzione andiamo sulla strada provinciale Maremmana Inferiore che è chiusa al transito all'altezza del chilometro 25 nel territorio del Comune di Marcellina a causa di un movimento al momento è in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino della viabilità ci spostiamo sulla strada provinciale Nepesina dove è chiuso il transito veicolare il tratto all'altezza del km 11 circa nel comune di Civita Castellana tira l'aria dovuti al maltempo sulla Tiburtina code nei due sensi per traffico intenso e l'altezza di Tivoli stessa situazione sulla Casilina all'altezza di finocchio un aggiornamento sul trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione rallentata nei pressi di salone è in corso l'intervento dei tecnici i treni coinvolti possono subire ritardi fino a 60 minuti limitazioni e cancellazioni Per lo stesso motivo anche la linea alta velocità Roma Firenze 33 Roma Tiburtina Settebagni gli effetti sulla circolazione comportano ritardi fino a 90 minuti per i treni coinvolti cancellazioni e limitazioni di percorso Inoltre sulla linea fl1 Orte Roma Tiburtina treni regionali disco ritardi fino a 20 minuti in chiusura trasporto marittimo laziomar fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15 non verrà effettuata da Daniele Sirio è stranito mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25 Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25 La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità #Atac Prati, dal 16 al 19 febbraio cantiere notturno in via Oslavia per rifare il manto stradale. Deviate tre linee di bus x.com #Viabilità | #Eventi | #Roma Venerdì #13 febbraio, alle 16:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sarà celebrata una cerimonia funebre Possibili chiusure e deviazioni nell'area circostante #Luceverde facebook