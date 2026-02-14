Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 10 | 25

La strada provinciale Maremmana Inferiore, nel Comune di Marcellina, è chiusa da questa mattina alle 10:25 a causa di una frana. I tecnici stanno lavorando per riaprire il tratto al più presto. Nella zona di Civita Castellana, il tratto della strada Nepesina dal km 11 è bloccato per allagamenti causati dal maltempo. Sul Raccordo Anulare, invece, è stato risolto un incidente avvenuto vicino a Selva Candida, quindi il traffico ora scorre senza problemi. I treni ad alta velocità tra Roma e Napoli sono rallentati fino a 60 minuti in alcune tratte, come quella

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio partiamo tra strada provinciale Maremmana Inferiore che è chiusa al transito al km 25 nel territorio del Comune di Marcellina a causa di un movimento franoso al momento in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino della viabilità ci spostiamo sulla strada Nepesina Dov'è Chiusa al transito veicolare il tratto dal km 11 circa nel comune di Civita Castellana per allagamenti dovuti al maltempo andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Selva Candida ora il traffico è scorrevole per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione in direzione Napoli e rallentata nei pressi di Salone a causa delle condizioni meteo avverse è in corso l'intervento dei tecnici i treni coinvolti possono subire ritardi fino a 60 minuti per lo stesso motivo anche la linea alta velocità Roma Firenze e rallentata da Roma Tiburtina a Settebagni gli effetti sulla circolazione comportano i ritardi fino a 60 minuti per i treni coinvolti Inoltre sulla linea fl1 Orte Roma Tiburtina regionali subiscono ritardi fino a 15 minuti in chiusura il trasporto marittimo laziomar fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse a Corso Unità veloce Formia Ponza delle ore 15 non verrà effettuata da Daniele Siri un'altra mobilità e tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio