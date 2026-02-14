Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 09 | 40

Il 14 febbraio alle 9:40, Astral Infomobilità segnala rallentamenti sulla viabilità di Roma causati da un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare, poco dopo Selva Candida. L’incidente ha provocato code e traffico intenso sulla Cassia bis tra Monterosi e Settevene, con ulteriori rallentamenti anche all’altezza di Formello. Inoltre, i treni ad alta velocità da e verso Roma stanno subendo ritardi di fino a un'ora a causa delle condizioni meteo avverse. La linea Roma-Napoli e quella Roma-Firenze registrano congestioni tra Salone e Settebagni, mentre sulle tratte ferrovi

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per incidente all'altezza di Selva Candida prestare attenzione sulla Cassia bis si rallenta per traffico intenso tra Monterosi e sette vene nelle due direzioni è più avanti all'altezza di Formello anche qui nei due sensi per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma meno alla circolazione in direzione Napoli e rallentata nei pressi di Salone a causa delle condizioni meteo avverse in corso l'intervento dei tecnici i treni coinvolti possono subire ritardi fino a 60 minuti per lo stesso motivo anche la linea alta velocità Roma Firenze e rallentata da Roma Tiburtina a Settebagni i treni possono accumulare ritardi fino a 30 minuti in chiusura consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio dove Dalle prime ore di questa mattina sabato 14 febbraio e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento a Daniele Siri vattene immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40 Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40 La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità Incidente a via Vivi Gioi, la linea di bus 546 è al momento deviata. In direzione Val Cannuta prosegue per via Esperia Sperani, via Cesira Fiori, via Panizzi, via di Casal del Marmo, quindi regolare percorso. x.com #Viabilità | #Eventi | #Roma Venerdì #13 febbraio, alle 16:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sarà celebrata una cerimonia funebre Possibili chiusure e deviazioni nell'area circostante #Luceverde facebook