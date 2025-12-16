Statua della libertà | il vento la fa crollare in Brasilia | VIDEO

Una replica di 35 metri della Statua della Libertà, installata a Brasilia nel 2020 e dotata di tutte le certificazioni, è stata abbattuta dal vento. L’incidente, documentato in un video, ha suscitato sorpresa e domande sulla stabilità delle strutture temporanee esposte a condizioni atmosferiche avverse.

© Ildifforme.it - Statua della libertà: il vento la fa crollare in Brasilia | VIDEO In Brasilia è crollata una copia della statua della libertà alta 35 metri: l'installazione era sorta nel 2020 ed aveva tutte le certificazioni necessarie L'articolo Statua della libertà: il vento la fa crollare in Brasilia VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il vento a 90 km/h fa crollare la Statua della Libertà (ma non quella di New York) - Le immagini dell'incidente, avvenuto durante una violenta tempesta, hanno già fatto il giro dei socia ... today.it Il tornado fa cadere la "Statua della Libertà", choc in Brasile - La replica della celebre Statua della Libertà è stata abbattuta dai forti venti di un tornado ... msn.com

Radio1 Rai. . #Brasile Il vento forte abbatte la replica della Statua della Libertà (alta 24 metri) a Porto Alegre. Il sud del Brasile è stato infatti colpito da un violento temporale. A Guaíba, la grande replica della Statua della Libertà, installata nel parcheggio di un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.