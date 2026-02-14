Roma allarme per valigia abbandonata in via del Corso

Una valigia abbandonata in via del Corso a Roma ha scatenato l’allarme questa mattina, provocando momenti di tensione tra i passanti. La scoperta si è verificata in pieno pomeriggio, quando molte persone si trovavano nei negozi del centro. La polizia è intervenuta subito per verificare se ci fosse qualche rischio, mentre i commercianti e i clienti si sono fermati a osservare la scena.

(Adnkronos) – Allarme in via del Corso a Roma per una valigia trovata in mezzo alla strada. Il ritrovamento è avvenuto nelle ore del maggior afflusso per lo shopping nel centro della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia della Questura che hanno delimitato l'area mettendola in sicurezza mentre si attende l'arrivo degli artificieri.

