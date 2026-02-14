Roma allarme per valigia abbandonata in via del Corso

(Adnkronos) – Allarme in via del Corso a Roma per una valigia trovata in mezzo alla strada. Il ritrovamento è avvenuto nelle ore del maggior afflusso per lo shopping nel centro della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia della Questura che hanno delimitato l'area mettendola in sicurezza mentre si attende l'arrivo degli artificieri.