Due suicidi in 36 ore al Due Palazzi la denuncia dei Garanti | Trasferimenti improvvisi e percorsi spezzati

Due suicidi in meno di 36 ore scuotono il carcere di Due Palazzi. Le autorità sono preoccupate: i detenuti sono stati trasferiti in modo rapido e senza una destinazione chiara, mentre le sezioni sono state chiuse di corsa. Le attività di reinserimento sono state tagliate o sospese, lasciando emergere problemi seri nel modo in cui vengono gestiti questi casi.

Due morti in poco più di un giorno, sezioni chiuse in tempi rapidissimi, detenuti trasferiti senza destinazione certa, attività trattamentali ridotte o sospese. È da Padova che si leva una denuncia durissima sullo stato delle carceri italiane e sulle recenti riorganizzazioni decise dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Due Palazzi “Detenuti al freddo, celle con muffa e infiltrazioni d’acqua”: la denuncia dei garanti a Rebibbia I garanti dei detenuti hanno visitato il carcere di Rebibbia a Roma, evidenziando condizioni di particolare preoccupazione. "Sovraffollamento, suicidi in aumento e trasferimenti continui: carceri pugliesi in affanno" La situazione delle carceri in Puglia evidenzia criticità legate al sovraffollamento, ai crescenti tassi di suicidi e ai frequenti trasferimenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Due Palazzi Argomenti discussi: Padova, secondo suicidio in 36 ore al carcere Due Palazzi; Padova, secondo suicidio in 36 ore nel carcere Due Palazzi: allarme Uilpa; Ancora un suicidio nel carcere Due Palazzi di Padova: è il secondo caso in 36 ore; VIDEO | Due suicidi in carcere in sole 36 ore: la denuncia delle Associazioni. PD – PARTITO DEMOCRATICO: «CARCERI: DUE SUICIDI A PADOVA IN 36 ORE, IL GOVERNO HA RESPONSABILITÀ»Un altro detenuto si è tolto la vita nel carcere di Padova a sole 36 ore di distanza da un precedente suicidio. Non è solo un evento tragico: è il risultato ... agenziagiornalisticaopinione.it Carcere, in due giorni due suicidi a Padova e uno a SolliccianoDe Fazio (Uilpa): due tragedie in 36 ore al Due Palazzi. Ieri si era tolto la vita a Firenze un detenuto con problemi psichici e legati alla ... avvenire.it E’ il terzo suicidio in carcere in meno di un mese. G.M., 74 anni, ergastolano nella casa circondariale “Due Palazzi” (Padova) si è tolto la vita mercoledì m... - facebook.com facebook Suicidio in carcere a Padova: due rose sulla cancellata del 'Due Palazzi'. Omaggio dei volontari che portano lavoro dietro le sbarre #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.