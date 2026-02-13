Ospedale del Mare 89enne ricoverata d’urgenza La figlia | Vi racconto come hanno salvato mia madre

All’Ospedale del Mare, un’anziana donna di 89 anni è stata portata in pronto soccorso a causa di un’improvvisa perdita di sangue. La figlia, presente al momento, ha raccontato come i medici siano riusciti a salvare sua madre in poche ore, grazie a due trasfusioni e a un tempestivo intervento diagnostico. La donna è stata stabilizzata rapidamente e, grazie a un’attenta indagine, è stato individuato e trattato il problema che aveva causato il sanguinamento.

Ricoverata d’urgenza a 89 anni per un drastico calo dell’emoglobina, viene stabilizzata con due trasfusioni e in pochi giorni si arriva alla diagnosi e al trattamento della causa della perdita ematica. È la storia di Rosa Di Palma, arrivata all’ospedale del Mare di Napoli in condizioni diventate preoccupanti nel giro di poche ore, con ripercussioni anche sull’attività cardiaca. Nel reparto di Medicina generale l’équipe interviene subito: le trasfusioni consentono di stabilizzare il quadro clinico e di avviare rapidamente gli accertamenti diagnostici. “Nel giro di pochi giorni – racconta la figlia Michela Mortella – è stata individuata l’origine della perdita, un’angiodisplasia allo stomaco, poi trattata e cicatrizzata con successo”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

