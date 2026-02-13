Italia-Africa Meloni | sospensione debito per nazioni colpite calamità climatiche

Il presidente Meloni ha annunciato che l’Italia propone di sospendere il pagamento del debito ai paesi africani colpiti da calamità climatiche. La decisione nasce dalla crescente frequenza di alluvioni e siccità che mettono in difficoltà molte nazioni dell’Africa. Meloni ha spiegato che questa misura può aiutare le economie locali a riprendersi più rapidamente e a investire nella ricostruzione. Durante la riunione ad Addis Abeba, ha sottolineato come il problema del debito rappresenti un ostacolo concreto allo sviluppo di quelle nazioni.

Addis Abeba, 13 feb. (askanews) – “Anche oggi ci siamo concentrati su una questione che è centrale per l’Africa che è quella del debito. Abbiamo lanciato un’ampia iniziativa, come sapete, di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo. A questo aggiungiamo oggi l’inserimento di clausole di sospensione del debito per quelle nazioni che sono colpite da eventi climatici estremi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine del vertice Italia-Africa di Addis Abeba. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Africa, Meloni: ‘clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamità climatiche’ Giorgia Meloni ha annunciato oggi che l’Italia proporrà clausole per sospendere il pagamento del debito ai paesi africani colpiti da calamità climatiche, come uragani e siccità prolungate. G20, Meloni verso Johannesburg: impegno Italia su migranti e debito Africa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Meloni, clausole per sospendere il debito dei Paesi africani con calamità climatiche; Foibe, Meloni: Ricacciare nell’ignavia squallidi tentativi negazionisti o riduzionisti; Piano Mattei, nel 2025 progetti per 1,4 miliardi: Meloni al vertice Italia-Africa; Piano Mattei, al via la formazione della Pa in quattro Paesi dell’Africa. Cirielli: Step importante. Italia-Africa, Meloni: sospensione debito per nazioni colpite calamità climaticheAddis Abeba, 13 feb. (askanews) – Anche oggi ci siamo concentrati su una questione ... msn.com Vertice Italia-Africa, Meloni: Mobilitati miliardi, dal Piano Mattei risultati tangibili(Teleborsa) - Si è concluso ad Addis Abeba il secondo Vertice Italia-Africa che si è aperto con gli interventi della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del primo ministro d’Etiopia, Abiy Ahme ... borsa.corriere.it Meloni non va a Monaco ma in Etiopia per il vertice Italia-Africa: "Pagina nuova" x.com Giorgia Meloni intraprende un viaggio in Africa, evidenziando l'importanza dell'Italia nella politica internazionale. L'Africa rappresenta un'opportunità di crescita e collaborazione per l'Europa, oltre a essere un'area di interesse strategico. - facebook.com facebook