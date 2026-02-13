Africa Meloni | ‘clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamità climatiche’

Giorgia Meloni ha annunciato oggi che l’Italia proporrà clausole per sospendere il pagamento del debito ai paesi africani colpiti da calamità climatiche, come uragani e siccità prolungate. La premier ha spiegato che questa misura mira a dare respiro alle nazioni più vulnerabili, spesso gravate da crediti troppo pesanti. Durante una conferenza stampa, Meloni ha anche citato un esempio concreto: il Mali, che sta affrontando gravi problemi a causa delle recenti alluvioni, potrebbe beneficiare di questa iniziativa.

"Anche oggi ci siamo concentrati su una questione centrale per l'Africa, quella del debito. Come si sa abbiamo lanciato un'ampia iniziativa di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo. A questo aggiungiamo oggi clausole di sospensione debito per nazioni colpite da eventi climatici estremi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il.

