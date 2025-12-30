FOTO Vertenza Hanon Systems mons Accrocca lancia un appello agli industriali | Sposate questo territorio

In seguito alla scadenza degli ammortizzatori sociali nel dicembre scorso, la vertenza Hanon Systems rimane al centro dell’attenzione. Un nuovo investitore si prepara a entrare nella gestione dell’azienda nel 2026. Mons. Accrocca ha rivolto un appello agli industriali, invitandoli a sostenere e valorizzare il territorio, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per il futuro della comunità e dell’economia locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Gli ammortizzatori sociali sono scaduti lo scorso 14 dicembre, ma un nuovo investitore è pronto a subentrare nella gestione dell’azienda nel 2026. La vertenza Hanon Systems, la società con sede nell’area industriale di contrada Olivola, continua a tenere banco sulla scena economica e sociale della provincia anche perché sono concrete le prospettive di un rilancio e di una ripresa produttiva sia pure in un diverso comparto, al momento non precisato. E sul fondale dell’insediamento questa mattina c’è stato un momento di forte impatto emotivo e simbolico con l’arrivo dell’arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca che ha manifestato la solidarietà personale e della chiesa ai lavoratori in lotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

