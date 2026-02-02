Via le barriere architettoniche e turismo sempre più inclusivo | i lavori a Baveno

L’amministrazione di Baveno ha avviato due interventi per eliminare le barriere architettoniche in via Brea e via Roma. I lavori puntano a rendere le strade più sicure e accessibili per tutti, soprattutto per le persone con disabilità. Si tratta di interventi concreti che cambiano davvero il volto della città, facilitando il movimento e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Il primo lavoro interessa il nodo viabilistico tra via Brera e via Segù, in prossimità della rotatoria e ammonta a 24mila euro "L'ufficio tecnico comunale ha redatto i progetti – segnala il sindaco Alessandro Monti - che si inseriscono nel più ampio impegno dell'amministrazione volto a rendere la città più sicura, inclusiva e accessibile, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della mobilità pedonale. Interventi in linea con il riconoscimento che abbiamo di Comune con 'bandiera Lilla', per il nostro impegno concreto nel favorire il turismo accessibile e inclusivo, migliorando l'accessibilità per persone con disabilità motorie, sensoriali ecc".

