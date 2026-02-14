Vergara in orbita Italia | cena con Gattuso

Antonio Vergara ha fatto un passo importante portando la sua carriera in Italia, incontrando Gennaro Gattuso durante una cena. L’attaccante, reduce da un’esperienza con il Chelsea e con una rete in Serie A, ha deciso di confrontarsi con l’allenatore per migliorare le sue prospettive future. La serata si è svolta in un ristorante di Milano, dove i due si sono scambiati opinioni sul calcio e sul percorso da seguire.

La crescita di Antonio Vergara non conosce pause. Dall'exploit europeo con il Chelsea alla prima rete in Serie A, passando per il gol al Como in Coppa Italia: in poche settimane l'attaccante del Napoli ha accelerato il proprio percorso fino a entrare nel radar della Nazionale. Un segnale concreto è arrivato ieri sera, quando il talento azzurro ha preso parte alla cena organizzata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso con diversi giocatori partenopei. Un primo contatto diretto, utile per conoscersi e per capire le prospettive in vista dei playoff che mettono in palio il pass per il prossimo Mondiale.