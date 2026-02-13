Vergara a cena con Gattuso | indizio sulla convocazione

Gennaro Gattuso è stato visto cenare ieri sera con il difensore Diego Vergara in un ristorante del centro di Napoli, alimentando le voci di una sua possibile convocazione in vista della prossima partita. La presenza di Vergara, che non ha ancora debuttato in serie A, potrebbe indicare un nuovo ruolo o una chiamata speciale del tecnico, anche considerando il suo rapporto stretto con il club partenopeo. Questa cena, infatti, è stata interpretata come un segnale diretto alla squadra, ma soprattutto come un segnale di fiducia verso il giovane difensore cileno.

Un invito che vale più di tante parole. Gennaro Gattuso ha scelto Napoli per una tappa importante del suo tour di osservazione e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera incontrerà alcuni calciatori azzurri già nel giro della Nazionale, con un nome in più destinato a far discutere: Antonio Vergara. “La cena per farli conoscere andrà in scena stasera all’Hotel Parker, a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi del gruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Gattuso sta valutando se convocare Antonio Vergara in Nazionale.

