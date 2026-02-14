Vergara in Nazionale? L’incontro con Gattuso c’è stato | la decisione!

Antonio Vergara ha incontrato Gennaro Gattuso per discutere della sua convocazione in Nazionale. L’esterno del Napoli ha mostrato determinazione, lavorando intensamente negli allenamenti per conquistare un posto in squadra. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, mentre i tifosi napoletani seguono con attenzione ogni suo passo.

Antonio Vergara si sta prendendo sulle spalle il Napoli e Napoli. L’esterno partenopeo sta entusiasmando i propri tifosi, più precisamente compaesani, e sta cominciando a far volare la propria carriera calcistica. Tanta attesa per sbocciare, ma ora il frutto dei lavori sta venendo fuori. E non è un caso se anche Gennaro Gattuso ci abbia messo gli occhi sopra. Vergara a cena con Gattuso: la decisione sulla convocazione. Ieri sera l’ex allenatore del Napoli, ora dell’Italia, è stato a cena con alcuni calciatori azzurri per quanto riguarda la Nazionale. A marzo, con ben si sa, c’è un appuntamento molto importante per il nostro calcio: i playoff per accedere al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il difensore del Calcio Napoli, Antonio Vergara, si avvicina alla convocazione in Nazionale per i playoff, dopo aver trascorso la serata con Gattuso all’Hotel Parker.

Antonio Vergara sta attirando l’attenzione di Gennaro Gattuso durante l’amichevole a Marassi.

