Ventottesima giornata basket Eurolega 2025 26 | L’Olimpia si arrende a Dubai Per i play-in serve un miracolo

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai nella ventottesima giornata di Eurolega 202526, a causa di una prestazione sottotono che ha portato a un pesante 78-96. La squadra italiana ha faticato in difesa e ha commesso troppi errori, invece di approfittare del vantaggio casalingo. La sconfitta rende più difficile la qualificazione ai play-in, che ora richiede un vero miracolo.

M ilano fallisce l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva subendo un pesante ko casalingo da Dubai(78-96), nel match valido per la ventottesima giornata basket Eurolega 202526. I meneghini si fanno così agganciare in classifica dagli emiratini, riducendo al lumicino le speranze di entrare nei play-in. VENTOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-DUBAI 78-96 Brutto passo falso dei meneghini, che perdono l’ennesimo scontro diretto in chiave play-in. Il ko contro Dubai si materializza nella ripresa, in virtù di un terzo periodo scialbo. Il parziale di 56-73 da parte degli ospiti mette il punto esclamativo sulla loro vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ventottesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna travolta a Istanbul

Nella ventottesima giornata basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna viene travolta a Istanbul dall’Efes, che vince con un netto 91-60 e si prende così la sua terza vittoria consecutiva in questa fase della competizione.

