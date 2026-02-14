Ventottesima giornata basket Eurolega 2025 26 | L’Olimpia si arrende a Dubai Per i play-in serve un miracolo

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai nella ventottesima giornata di Eurolega 202526, a causa di una prestazione sottotono che ha portato a un pesante 78-96. La squadra italiana ha faticato in difesa e ha commesso troppi errori, invece di approfittare del vantaggio casalingo. La sconfitta rende più difficile la qualificazione ai play-in, che ora richiede un vero miracolo.

M ilano fallisce l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva subendo un pesante ko casalingo da Dubai(78-96), nel match valido per la ventottesima giornata basket Eurolega 202526. I meneghini si fanno così agganciare in classifica dagli emiratini, riducendo al lumicino le speranze di entrare nei play-in. VENTOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-DUBAI 78-96 Brutto passo falso dei meneghini, che perdono l’ennesimo scontro diretto in chiave play-in. Il ko contro Dubai si materializza nella ripresa, in virtù di un terzo periodo scialbo. Il parziale di 56-73 da parte degli ospiti mette il punto esclamativo sulla loro vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ventottesima giornata basket Eurolega 2025/26: L’Olimpia si arrende a Dubai. Per i play-in serve un miracolo Diciottesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano si arrende anche a Dubai Nella diciottesima giornata di Eurolega 20252026, l’Olimpia Milano subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta a Dubai, contro la squadra locale con il risultato di 99-92. Ventottesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna travolta a Istanbul Nella ventottesima giornata basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna viene travolta a Istanbul dall’Efes, che vince con un netto 91-60 e si prende così la sua terza vittoria consecutiva in questa fase della competizione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Olimpia Milano-Dubai oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimi; LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 91-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tracollo V nere anche in Turchia; Eurolega, il programma della 28° giornata. Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimiSi è conclusa la sfida valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega e al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul sono scese in campo ... oasport.it Olimpia Milano-Dubai oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAndrà in scena all'Allianz Claud alle ore 20.30 il match tra Olimpia Milano e Dubai Basketball, partita fondamentale valida per la ventottesima giornata ... oasport.it La Sebastiani torna in campo per la ventottesima giornata del campionato sul parquet del PalaSojourner arriva la Tezenis Verona, palla a due domenica 15 febbraio alle ore 18:00. facebook #SerieA, anticipi e posticipi della ventisettesima giornata: quando si giocherà #PisaBologna x.com