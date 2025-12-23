Nella diciottesima giornata di Eurolega 2025/2026, l’Olimpia Milano subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta a Dubai, contro la squadra locale con il risultato di 99-92. Dopo la recente battuta d’arresto contro il Fenerbahçe, la squadra italiana cerca di ritrovare fiducia in una fase cruciale della stagione.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia che, dopo il ko contro il Fenerbache, si inchina a che al Dubai, che si impone per 99-92 nella diciottesima giornata basket Eurolega 20252026. I padroni di casa fanno loro il match grazie ad un primo tempo esemplare con Bacon e Kabengele, autori rispettivamente di 25 e 17 punti. A Milano non bastano i 15 punti di Nebo. DICIOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: DUBAI-OLIMPIA MILANO 99-92 Ancora un altro ko per i meneghini, caduti a Dubai per 99-92. I padroni di casa si rendono protagonisti di un primo quarto magistrale, con 31 punti realizzati e 20 subiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Diciottesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano si arrende anche a Dubai

