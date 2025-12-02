Indagine sulla qualità della vita Il ’giallo’ delle classifiche Rimini dalle stelle alle stalle

A Rimini, quest’anno, la qualità della vita è diventata un piccolo giallo. Nel giro di due settimane la stessa provincia è stata raccontata in modi opposti da due classifiche ufficiali, entrambe basate su decine di indicatori pressoché identici e su studi condotti da università e società specializzate. Eppure, mentre una ricerca spinge Rimini ai piani alti del benessere nazionale, l’altra la relega a centro classifica. Una sorta di altalena, o meglio una montagna russa, in cui Rimini si ritrova catapultata prima in alto e poi diverse posizioni più in basso, nel giro di pochi giorni, sulla base di indagini che, almeno sulla carta, dovrebbero fotografare la stessa realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Indagine sulla qualità della vita. Il ’giallo’ delle classifiche. Rimini dalle stelle alle stalle

