Alla Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Emilien Jacquelin sta facendo parlare di sé anche per un dettaglio personale. Il biatleta francese indossa un orecchino appartenuto a Marco Pantani, e le sue parole su questo gesto sono state chiare:

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina c’è un biatleta francese, Emilien Jacquelin, il quale indossa un orecchino appartenuto a Marco Pantani. A darne notizia è stato lo stesso campione transalpino attraverso il suo profilo Instagram e a consegnargli il gioiello è stata Tonina Belletti, la madre del campione di Cesenatico, per tutti semplicemente mamma Tonina, la quale ci racconta come sono andate le cose, fra aneddoti e sorprese. Tonina, lei è molto gelosa delle cose di suo figlio, chi l’ha convinta a dare l’orecchino a cui teneva tanto? "Emilien è un grande tifoso di Marco, io e lui non ci conoscevamo, ma avevamo un amico in comune, Sergio Piumetto, un organizzatore di eventi internazionali che nel 2011 volle realizzare in Francia, al Col du Galibier, una statua dedicata a mio figlio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tonina Pantani: "Emilien come Marco. Ora ha il suo orecchino"

Approfondimenti su Milano Cortina

Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani.

Questa mattina, Emilien Jacquelin ha annunciato che durante le prossime gare di biathlon renderà omaggio a Marco Pantani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Jacquelin omaggia il Pirata: il francese in gara con l'orecchino di Pantani; Emilien Jacquelin onora Pantani: l’orecchino del Pirata brilla nel biathlon olimpico; Il biatleta francese Emilien Jacquelin gareggerà ai Giochi con l'orecchino di Marco Pantani; Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi.

L’omaggio di Emilien Jacquelin a Marco Pantani, la fiamma del Pirata a Milano CortinaUn gesto che travalica i confini nazionali e sportivi: un grande atleta francese del biathlon omaggia un grandissimo italiano del ciclismo. E spezza i confini del tempo: Pantani, sulle nevi delle Olim ... italiaoggi.it

Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle OlimpiadiCi sono storie che vanno oltre le discipline, le epoche e le bandiere, perché nascono da un’emozione pura. Quella che lega Emilien Jacquelin a Marco ... oasport.it

Olimpiadi, il biathleta Emilien Jacquelin gareggerà con un orecchino di Parco Pantani Ancora prima di cominciare, le Olimpiadi di MIlano Cortina regalano una di quelle storie che raccontano la bellezza dello sport. Il campione francese di biathlon Emilien Jac facebook

Che bella cosa, #MarcoPantani sempre con noi x.com