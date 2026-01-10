Factbox-Venezuela’s most prominent prisoners linked to opposition movement

In Venezuela, alcune persone detenute sono considerate prigionieri politici da gruppi per i diritti umani e dall'opposizione. Negli ultimi mesi, il governo ha iniziato a rilasciare alcuni di questi detenuti, in un contesto di tensioni politiche e negoziati interni. Questa dinamica evidenzia le difficili relazioni tra autorità e opposizione nel paese, con implicazioni sulla situazione dei diritti umani e sulla stabilità politica.

