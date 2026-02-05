olive young il colosso della k beauty arriva da sephora

Sephora porta in Nord America il meglio della K-Beauty. La catena di cosmetici di Seoul firma una partnership con il gigante francese, portando in negozio i prodotti più amati del settore coreano. L’obiettivo è lanciare questa novità già nei prossimi mesi, con l’intenzione di espandersi poi nel resto del mondo. La collaborazione segna un passo importante per il mercato della bellezza, che si apre sempre di più ai prodotti asiatici.

Che cos'è Olive Young e perché è virale Quello che ha aperto inizialmente nel 1999, nel quartiere Sinsa-dong a Gangnam, come un convenient store dove acquistare integratori e prodotti generici per la cura della persona ha avuto un successo tale da vantare, a oggi, più di 1.350 punti vendita in tutto il paese. Pioniere nella vendita di cosmetici, si è espanso al punto da diventare leader ben oltre i confini coreani, complice il fatto che il suo fornitissimo e-commerce porta creme, sieri e trucchi nei bagni di 150 paesi, inclusa l'Italia. Tra i suoi punti di forza, oltre alla presenza capillare, di sicuro rientra la varietà dei brand disponibili, i prezzi vantaggiosi e la capacità di recepire con rapidità le nuove tendenze, con le quali vengono tempestivamente riforniti gli scaffali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

