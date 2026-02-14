vela nuovo incidente al sailgp di auckland black foils e francesi si scontrano regate sospese

Durante la prima giornata del SailGP di Auckland, il catamarano Black Foils e una squadra francese si sono scontrati violentemente, causando la sospensione delle regate. L’incidente è avvenuto mentre le barche attraversavano la linea di partenza, creando scompiglio tra gli atleti e interrompendo la competizione.

Si conclude con un brutto incidente ad Auckland la giornata d’apertura del secondo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Le ultime due regate del day-1 sono state annullate in seguito alla violenta collisione tra i Black Foils ed il team francese, che non prenderanno parte alle prove di domani. L’incidente è avvenuto durante il lato di traverso iniziale della regata numero 3, in condizioni di vento intenso (superiore ai 15 nodi) e rafficato, con i neozelandesi che hanno perso il controllo della barca rallentando bruscamente e venendo centrati in pieno dai francesi, i quali non hanno avuto il tempo di manovrare per evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima giornata del SailGP 2026 a Perth ha visto l’Italia classificarsi ottava, segnando l’inizio della stagione 2026 del circuito internazionale dedicato ai catamarani foiling F50.

Il primo evento del SailGP 2026 si è concluso con la vittoria di Emirates Great Britain a Perth, segnando l’inizio della sesta edizione del circuito velico internazionale.

