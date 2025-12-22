Nell’austerità solenne della Curia Romana, la celebrazione degli auguri natalizi di Papa Leone XIV ha assunto un tono inaspettatamente diretto e senza filtri, catturando l’attenzione sia dei collaboratori sia dell’opinione pubblica. Tra luci soffuse, decorazioni natalizie e il suono discreto delle campane vaticane, il pontefice non ha esitato a parlare delle difficoltà relazionali e dei problemi interni che da tempo affliggono l’apparato amministrativo della Santa Sede. La sua voce, decisa e limpida, ha squarciato l’atmosfera di consuetudine, ponendo l’accento sulla necessità di riflettere sul senso della fraternità cristiana all’interno di un contesto spesso dominato da dinamiche di potere e competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone su tutte le furie: “Maschere e sotterfugi”. Cosa sta succedendo in Vaticano

