Varese – Vino Coldiretti | con ok a pacchetto più semplificazione e trasparenza

Il Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto vino, una decisione che, secondo Coldiretti Varese, richiede ora più risorse per aiutare le aziende del settore. Coldiretti sottolinea che questa scelta può favorire una maggiore trasparenza e semplificazione per i produttori locali, spesso alle prese con normative complesse. La richiesta riguarda fondi dedicati a sostenere le imprese vinicole in un momento di sfide crescenti.

Via libera dal Parlamento Europeo al pacchetto vino: Coldiretti Varese chiede risorse per le imprese. Il Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di misure per il settore vinicolo, rispondendo alle richieste di semplificazione e trasparenza avanzate da Coldiretti. Ora, l’attenzione si sposta sull’effettiva implementazione delle nuove regole e sulla necessità di garantire risorse adeguate alle aziende, sottolinea il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo. La riforma mira a modernizzare un settore chiave dell’economia italiana, con un fatturato di 14,5 miliardi di euro nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Coldiretti di fronte alle istituzioni europee a Strasburgo ha sottolineato l'importanza di aumentare la trasparenza e i controlli sulle importazioni alimentari.

