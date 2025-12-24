Coldiretti soddisfazione per la Manovra | Importante semplificazione su rifiuti e Zes agricola

Dalla Zes agricola alla semplificazione sulla gestione dei rifiuti fino alla stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura e alla possibilità di istituzione di imprese faunistico-venatorie, sono diverse le misure della Legge di Bilancio approvata dal Senato che rispondono alle richieste di Coldiretti, come sottolinea l’organizzazione agricola in una nota. Sul fronte della semplificazione è importante l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e hanno un volume di affari non superiore a ottomila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

