Agricoltura | la Coldiretti a Strasburgo chiede più trasparenza sull’import

La Coldiretti di fronte alle istituzioni europee a Strasburgo ha sottolineato l'importanza di aumentare la trasparenza e i controlli sulle importazioni alimentari. La manifestazione, svolta in solidarietà con gli agricoltori francesi, mira a promuovere regole più chiare e una maggiore reciprocità nelle pratiche produttive, per tutelare il settore agricolo europeo e garantire la qualità dei prodotti.

Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. E servono più controlli, perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere. È questa la posizione della Coldiretti, presente oggi, martedì 20 gennaio, a Strasburgo al fianco degli agricoltori francesi della Fnsea. Gli agricoltori della Coldiretti sfilano in corteo f ino al Parlamento Europeo con oltre mille soci agricoltori guidati dal Presidente Ettore Prandini e dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il 20 gennaio Coldiretti si mobilita a Strasburgo per difendere l'agricoltura europea.

Il 20 gennaio, agricoltori novaresi e del Vco parteciperanno a una manifestazione a Strasburgo, promossa da Coldiretti, per sensibilizzare sull'importanza di salvare l'agricoltura europea.

