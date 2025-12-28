La passeggiata della domenica mattina tra i resti di serate alcoliche e sacchi dell' immondizia ancora in strada

Durante l’ultimo weekend dell’anno, una passeggiata mattutina a Monza ha rivelato ancora segni di degrado, con resti di serate alcoliche e sacchi dell’immondizia lasciati in strada. La segnalazione, inviata da una lettrice, evidenzia come, a pochi passi dal centro, la situazione di decoro urbano richieda attenzione, anche in un periodo di festa. Un episodio che invita a riflettere sulla cura degli spazi pubblici cittadini.

