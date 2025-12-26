Mathieu van der Poel non ha fatto sconti nella giornata di Santo Stefano, giganteggiando in quel di Gavere, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Il fuoriclasse olandese ha firmato il quarto successo consecutivo nel massimo circuito internazionale itinerante, risultando imbattibile in questo avvio di stagione (cinque affermazioni nelle ultime due settimane). Il Campione del Mondo ha sfiancato il belga Thibau Nys nel corso del sesto dei nove giri, involandosi così in solitaria verso il successo. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha espresso la propria soddisfazione: “ È stato un po’ strano correre a Gavere in questa condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Van der Poel implacabile: “Non mi aspettavo Nys così forte, ho fatto un giro a tutta ed è bastato”

Leggi anche: Mathieu van der Poel imperiale a Gavere, poker in Coppa del Mondo. Nys si arrende

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: due giri al termine, Nys e Van Der Poel davanti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VdP 2 – resto del Mondo 0.

Van der Poel trionfa ancora a Gavere: sedicesima vittoria consecutiva per l'olandese - "Mathieu oggi era molto più forte" ha affermato Nys al termine della gara conquistata dal suo avversario in Belgio ... tuttosport.com