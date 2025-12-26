Van der Poel implacabile | Non mi aspettavo Nys così forte ho fatto un giro a tutta ed è bastato
Mathieu van der Poel non ha fatto sconti nella giornata di Santo Stefano, giganteggiando in quel di Gavere, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Il fuoriclasse olandese ha firmato il quarto successo consecutivo nel massimo circuito internazionale itinerante, risultando imbattibile in questo avvio di stagione (cinque affermazioni nelle ultime due settimane). Il Campione del Mondo ha sfiancato il belga Thibau Nys nel corso del sesto dei nove giri, involandosi così in solitaria verso il successo. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha espresso la propria soddisfazione: “ È stato un po’ strano correre a Gavere in questa condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
VdP 2 – resto del Mondo 0.
