L’Alpecin-Deceuninck diventa Alpecin-Premier Tech
Roma, 5 dicembre 2025 - Cambia ancora la geografia delle squadre della prossima stagione di ciclismo: la 'vecchia' Alpecin-Deceuninck, venuta meno la partnership del secondo sponsor, diventa Alpecin-Premier Tech fino al 2028. La nuova Alpecin-Premier Tech. La stessa azienda canadese, che ha firmato un'opzione di rinnovo fino al 2031, è reduce dal divorzio da quella che nel 2025 si chiamava Israel-Premier Tech prima della trasformazione in NSN Cycling Team. Non è però finito totalmente il legame tra Alpecin (a sua volta reduce da un rinnovo triennale) e Deceuninck, che resterà come sponsor minore dopo quattro anni vissuti da title partner delle imprese, tra gli altri, di Mathieu Van Der Poel: al contempo, cambia denominazione anche la squadra femminile, che si chiamerà Fenix-Premier Tech. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
