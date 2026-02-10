Bompietro PA | il Carnevale si prepara alla 45esima edizione tra carri folklore e festa in piazza

A Bompietro, nel Palermitano, i preparativi per il Carnevale sono già iniziati. La 45esima edizione porterà in piazza carri decorati, musica e tanto folklore. La comunità si organizza per accogliere visitatori e celebrare con allegria questa tradizione che dura da decenni.

Il Carnevale di Bompietro si prepara a vivere una 45esima edizione ricca di colori, musica e folklore. L'atteso evento, che si svolgerà sabato 14 febbraio 2026 nel borgo madonita, vedrà sfilare otto carri allegorici per le vie del paese, offrendo uno spettacolo di festa e aggregazione per residenti e visitatori. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Asd Vis Bompietro e la Consulta Giovanile, ha predisposto un programma che mira a celebrare un patrimonio culturale importante per l'intera comunità. Bompietro, incastonata nel cuore delle Madonie, si appresta ad accogliere un flusso di persone attratte dalla tradizione del Carnevale.

