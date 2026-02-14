Val Liro Sos per Giovani Escursionisti | Social Network e Sottovalutazione dei Rischi Montani

Tre giovani escursionisti sono stati salvati ieri sera in Val del Liro, in provincia di Como, dopo aver sottovalutato i rischi della montagna. La causa del intervento di soccorso è stata una perdita di orientamento durante un'escursione pomeridiana, alimentata dall’uso eccessivo dei social network. I ragazzi si erano inoltrati nei sentieri senza equipaggiarsi adeguatamente e senza consultare le previsioni del tempo. Un passante ha notato la loro presenza in difficoltà e ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente.

