a miami un nuovo round di colloqui tra usa e ucraina

Giovedì a Miami riparte il delicato tentativo di tenere aperto il negoziato sulla guerra in Ucraina. Il capo delegazione di Kyiv, Rustem Umerov, incontrerà l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, appena rientrati da una missione a Mosca che non ha prodotto progressi. L'appuntamento arriva dopo il rinvio del faccia a faccia previsto ieri con Volodymyr Zelensky a Bruxelles, cancellato perché i due emissari statunitensi non avevano elementi concreti da sottoporre al presidente ucraino o perché, come riferito da fonti europee, il Cremlino aveva chiesto che prima riferissero a Trump.

