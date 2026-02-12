La Camera dei Rappresentanti ha approvato il blocco dei dazi al Canada, sfidando apertamente Trump. Sei repubblicani si sono uniti ai democratici, segnando una svolta politica e un colpo alle sue posizioni commerciali. La decisione arriva dopo una lunga notte di discussioni e tensioni tra le parti.

New York, 11 febbraio 2026 - L'aula della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è diventata, nella notte italiana, il teatro di una delle sfide politiche più aperte e frontali all'autorità di Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato. Con un voto che ha scosso le fondamenta del Partito Repubblicano, è stata approvata una risoluzione per revocare i dazi del 25% imposti dal tycoon su tutti i beni provenienti dal Canada. Un atto che la stampa internazionale, dal Financial Times al New York Times, non esita a definire un vero e proprio "schiaffo" al Presidente, inferto proprio mentre la tensione diplomatica con Ottawa raggiungeva il punto di rottura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa, schiaffo a Trump: la Camera vota per il blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani si uniscono ai democratici

