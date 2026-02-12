Usa schiaffo a Trump | la Camera vota per il blocco dei dazi al Canada Sei repubblicani si uniscono ai democratici

La Camera dei Rappresentanti ha approvato il blocco dei dazi al Canada, sfidando apertamente Trump. Sei repubblicani si sono uniti ai democratici, segnando una svolta politica e un colpo alle sue posizioni commerciali. La decisione arriva dopo una lunga notte di discussioni e tensioni tra le parti.

New York, 11 febbraio 2026 -  L'aula della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è diventata, nella notte italiana, il teatro di una delle sfide politiche più aperte e frontali all'autorità di Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato. Con un voto che ha scosso le fondamenta del Partito Repubblicano, è stata approvata una risoluzione per revocare i dazi del 25% imposti dal tycoon su tutti i beni provenienti dal Canada. Un atto che la stampa internazionale, dal Financial Times al New York Times, non esita a definire un vero e proprio "schiaffo" al Presidente, inferto proprio mentre la tensione diplomatica con Ottawa raggiungeva il punto di rottura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

