La classe operaia dimenticata | o l’Italia fa il salto o perderà la sua politica industriale

La cronaca giornaliera è percorsa dalle manifestazioni degli operai ILVA di Genova e Taranto, da diffuse vertenze sull’occupazione in molte parti del Paese, ma l’opinione pubblica ne è colpevolmente distratta. Quella che era una volta una componente centrale della nostra società – la classe operaia – sembra svanire nelle preoccupazioni di una società in affanno e pericolosamente trascinata sul crinale irresponsabile di un riarmo in previsione di una guerra. Diversamente da quanto abitualmente trattato su questo blog, questa volta vorrei porre all’attenzione dei commenti dei lettori la venuta meno di una politica industriale in un Paese manifatturiero come il nostro, spinto da un governo imprevidente ad occuparsi della notizia dell’oggi che spinge via quella di ieri, senza che ci si ponga in una dimensione di futuro desiderabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La classe operaia dimenticata: o l’Italia fa il salto o perderà la sua politica industriale

News recenti che potrebbero piacerti

IKEA VITTORIA OPERAIA FORTI AUMENTI DI SALARIO E DIMINUZIONE CARICHI E RITMI In occasione dello sciopero generale del 28 novembre, anche i lavoratori Rhenus appalti Ikea del sito milanese si sono uniti alla mobilitazione di lotta di classe contro - facebook.com Vai su Facebook

La classe operaia dimenticata: o l’Italia fa il salto o perderà la sua politica industriale - La cronaca giornaliera è percorsa dalle manifestazioni degli operai ILVA di Genova e Taranto, da diffuse vertenze sull’occupazione in molte parti del Paese, ma l’opinione pubblica ne è colpevolmente d ... Come scrive ilfattoquotidiano.it